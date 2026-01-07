A- A+

DEZEMBRO Fluxo cambial total em 2025 fica negativo em US$ 33,316 bilhões, revela BC As compras pelo canal financeiro somaram US$ 591,581 bilhões e as vendas atingiram US$ 674,048 bilhões

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 33,316 bilhões no acumulado de 2025, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (7) pelo Banco Central (BC). Foi a maior saída líquida de dólares do País desde 2019, quando o fluxo havia ficado negativo em US$ 44,768 bilhões.

O fluxo financeiro, que reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações, foi negativo em US$ 82,467 bilhões no ano passado. As compras pelo canal financeiro somaram US$ 591,581 bilhões e as vendas atingiram US$ 674,048 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 49,151 bilhões, resultado de US$ 238,351 bilhões em importações e US$ 287,501 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 32,243 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 69,454 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 185,805 bilhões em outras entradas.

Dezembro

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 13,562 bilhões em dezembro, segundo o BC. Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 20,982 bilhões Isso é o resultado de compras no valor de US$ 66,387 bilhões e vendas no total de US$ 87,369 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 7,421 bilhões, com importações de US$ 20,777 bilhões e exportações de US$ 28,198 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,496 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,701 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 19,000 bilhões em outras entradas.



