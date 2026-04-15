A- A+

FLUXO CAMBIAL Fluxo cambial total em 2026, até 10 de abril, é positivo em US$ 3,357 bilhões, afirma BC O comercial é positivo em US$ 8,993 bilhões

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 3,357 bilhões em 2026, até o dia 10 de abril, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 15. O fluxo financeiro é negativo em US$ 5,636 bilhões. O comercial é positivo em US$ 8,993 bilhões.

O canal financeiro tem compras de US$ 198,274 bilhões e vendas de US$ 203,911 bilhões no acumulado deste ano. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucros e pagamentos de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, as importações somam US$ 65,338 bilhões, e as exportações, US$ 74,331 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 8,661 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 16,997 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 48,673 bilhões em outras entradas.

No mês até dia 10

O fluxo cambial brasileiro foi negativo em US$ 750 milhões em abril até a última sexta-feira, dia 10. O fluxo financeiro foi negativo em US$ 678 milhões. O comercial, negativo em US$ 72 milhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 17,629 bilhões e vendas de US$ 18,307 bilhões nos dez primeiros dias do mês.

No comércio exterior, as importações somaram US$ 7,276 bilhões, e as exportações, US$ 7,205 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 846 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 2,174 bilhões em pagamento antecipado e US$ 4,184 bilhões em outras entradas.

De 6 a 10 de abril

O fluxo cambial do País foi negativo em US$ 1,303 bilhão na última semana, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. O fluxo financeiro foi negativo em US$ 1,066 bilhão entre 6 e 10 de abril. O comercial foi negativo em US$ 237 milhões no período.

O canal financeiro teve compras de US$ 10,930 bilhões e vendas de US$ 11,996 bilhões na semana passada. .

No comércio exterior, as importações somaram US$ 5,139 bilhões, e as exportações, US$ 4,901 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 536 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,172 bilhão em pagamento antecipado e US$ 3,193 bilhões em outras entradas.



Veja também