BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em 2026 até 13 de fevereiro está positivo em US$ 6,556 bilhões, afirma BC O canal financeiro apresenta entradas líquidas de US$ 6,041 bilhões

O fluxo cambial está positivo em US$ 6,556 bilhões em 2026 até o dia 13 de fevereiro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 19.

O canal financeiro apresenta entradas líquidas de US$ 6,041 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 514 milhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 91,038 bilhões e vendas de US$ 84,996 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 28,894 bilhões e exportações de US$ 29,409 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 3,798 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 5,344 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 20,267 bilhões em outras operações.

Fevereiro até dia 13

O Pais registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,488 bilhão em fevereiro até dia 13, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em janeiro, houve entrada líquida de US$ 5,067 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 181 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 26,097 bilhões e vendas no total de US$ 26,277 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 1,669 bilhão, com importações de US$ 8,116 bilhões e exportações de US$ 9,785 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,449 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,615 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 6,722 bilhões em outras operações.

