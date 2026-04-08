A- A+

ECONOMIA Fluxo cambial total em 2026 até 2 de abril é positivo em US$ 4,675 bilhões, afirma BC O fluxo comercial é positivo e soma US$ 9,260 bilhões no ano

O fluxo cambial está positivo em US$ 4,675 bilhões em 2026 até o dia 2 de abril, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 8.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 4,586 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo e soma US$ 9,260 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 187,519 bilhões e vendas de US$ 192,105 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 60,163 bilhões e exportações de US$ 69,424 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 8,088 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 15,672 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 45,664 bilhões em outras operações.

Na semana

O País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,655 bilhões na semana passada. Entre os dias 30 de março e 2 de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,892 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 11,386 bilhões e vendas no total de US$ 15,278 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,238 bilhão, com importações de US$ 4,125 bilhões e exportações de US$ 5,363 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 650 milhões em ACC, US$ 2,251 bilhões em PA e US$ 2,462 bilhões em outras entradas.



Veja também