A- A+

BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em 2026 até 6 de março é positivo em US$ 6,599 bi, revela BC O canal comercial tem importações de US$ 41,003 bilhões e exportações de US$ 45,286 bilhões

O fluxo cambial está positivo em US$ 6,599 bilhões em 2026 até o dia 6 de março, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 11, pelo Banco Central.

O canal financeiro apresenta entradas líquidas de US$ 2,316 bilhões.

Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 4,283 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 131,649 bilhões e vendas de US$ 129,332 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 41,003 bilhões e exportações de US$ 45,286 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 5,669 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 8,430 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 31,187 bilhões em outras operações.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,897 bilhões em março até dia 6, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em fevereiro, houve entrada líquida de US$ 5,429 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 6,812 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 13,845 bilhões e vendas no total de US$ 20,657 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 2,915 bilhões, com importações de US$ 3,672 bilhões e exportações de US$ 6,586 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 844 milhões em ACC, US$ 1,353 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 4,390 bilhões em outras entradas.

Veja também