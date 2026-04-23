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BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em 2026 até o dia 17 de abril é positivo em US$ 907 milhões, afirma BC O segmento financeiro tem compras de US$ 211,523 bilhões e vendas de US$ 220,470 bilhões no período

O fluxo cambial está positivo em US$ 907 milhões em 2026 até o dia 17 de abril, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 8,947 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 9,853 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 211,523 bilhões e vendas de US$ 220,470 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 70,614 bilhões e exportações de US$ 80,468 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 9,203 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 18,478 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 52,786 bilhões em outras operações.

No mês

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,20 bilhões em abril até dia 17. Em março, houve saída líquida de US$ 6,350 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 3,988 bilhões até o último dia 17. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 30,878 bilhões e vendas no total de US$ 34,866 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 788 milhões, com importações de US$ 12,553 bilhões e exportações de US$ 13,341 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,389 bilhão em ACC, US$ 3,655 bilhões em PA e US$ 8,297 bilhões em outras entradas.

Entre os dias 13 e 17 de abril

O País anotou fluxo cambial negativo de US$ 2,450 bilhões na semana passada. Entre os dias 13 e 17 de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,310 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 13,248 bilhões e vendas no total de US$ 16,559 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 860 milhões, com importações de US$ 5,277 bilhões e exportações de US$ 6,137 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 543 milhões em ACC, US$ 1,481 bilhão em PA e US$ 4,113 bilhões em outras entradas.



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