Fluxo cambial total em janeiro até dia 9 ficou negativo em US$ 671 milhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 671 milhões em janeiro até dia 9, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central (BC). Em dezembro, houve saída líquida de US$ 13,562 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 416 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 16,936 bilhões e vendas no total de US$ 16,520 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 9 foi negativo em US$ 1,087 bilhão, com importações de US$ 5,566 bilhões e exportações de US$ 4,480 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 471 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,094 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,914 bilhões em outras entradas.

Fluxo cambial entre os dias 5 a 9

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,686 bilhão na semana passada, informou o BC. Entre os dias 5 e 9 de janeiro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 737 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 12,602 bilhões e vendas no total de US$ 13,339 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 959 milhões, com importações de US$ 4,824 bilhões e exportações de US$ 3,865 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 427 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 954 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,484 bilhões em outras entradas.

