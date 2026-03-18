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FLUXO CAMBIAL Fluxo cambial total em março até dia 13 é negativo em US$ 4,605 bilhões, afirma BC O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 8,277 bilhões

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 4,605 bilhões em março até dia 13, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Banco Central (BC). Em fevereiro, houve entrada líquida de US$ 5,389 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 8,277 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 28,897 bilhões e vendas no total de US$ 37,124 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 3,622 bilhões, com importações de US$ 7,964 bilhões e exportações de US$ 11,586 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,233 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,514 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,839 bilhões em outras entradas.

Entre os dias 9 e 13

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 708 milhões na semana passada. Entre os dias 9 e 13 de março, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,415 bilhão. O valor é o resultado de compras de US$ 15,052 bilhões e vendas no total de US$ 16,468 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 707 milhões, com importações de US$ 4,293 bilhões e exportações de US$ 5,0 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 390 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,161 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,449 bilhões em outras entradas.

No ano

O fluxo cambial está positivo em US$ 5,851 bilhões em 2026 até o dia 13 de março, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. O canal financeiro apresenta entradas líquidas de US$ 868 milhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 4,983 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 146,756 bilhões e vendas de US$ 145,888 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 45,322 bilhões e exportações de US$ 50,305 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 6,060 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 9,589 bilhões em pagamento antecipado e US$ 34,657 bilhões em outras operações.





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