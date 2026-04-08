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BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em março é negativo em US$ 6,335 bilhões, revela BC O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 14,069 bilhões

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 6,335 bilhões em março, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Banco Central (BC). Em fevereiro, houve entrada líquida de US$ 5,389 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 14,069 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 62,962 bilhões e vendas no total de US$ 77,031 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 7,733 bilhões, com importações de US$ 20,668 bilhões e exportações de US$ 28,402 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 2,952 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,594 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 17,856 bilhões em outras entradas.

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