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Guerra no Oriente Médio

Fluxo de petróleo em Ormuz segue alto e medidas contra o Irã estão funcionando, diz Trump

Presidente americano também declarou que não acredita que o aiatolá Ali Khamenei tenha sido morto nos ataques de 28 de fevereiro

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Fluxo de petróleo em Ormuz segue alto e medidas contra o Irã estão funcionando, diz TrumpFluxo de petróleo em Ormuz segue alto e medidas contra o Irã estão funcionando, diz Trump - Foto: Amirhossein Khorgooei/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz segue elevado e que as medidas americanas contra o Irã continuam funcionando.

Em entrevista ao vivo ao programa de rádio The Glenn Beck Program, Trump disse que há grande fluxo de petróleo passando por Ormuz e que os preços vêm caindo nos EUA, inclusive os de carne e combustível. Dados da inflação PCE, no entanto, vieram acima do esperado, segundo dados divulgados nesta manhã.

Trump também declarou que não acredita que o aiatolá Ali Khamenei tenha sido morto nos ataques de 28 de fevereiro.

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Questionado sobre a guerra comercial com o Canadá, Trump afirmou que o país vizinho se beneficiou dos EUA por muito tempo. "Podemos nos virar sem o Canadá. Gosto dos canadenses, mas não de seu governo", disse.

Na terça, 25, Ottawa anunciou tarifas de 15% a 50% sobre cerca de 700 bens americanos, estimados em US$ 27,6 bilhões.

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