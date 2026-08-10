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Rodovias Fluxo de veículos em estradas pedagiadas fica estável em julho ante junho, mostra ABCR Estabilidade na margem resultou do recuo de 0,5% no tráfego de veículos pesados e da alta de 0,2% no segmento de leves



O fluxo de veículos nas rodovias com pedágio no Brasil ficou estável (0,0%) em julho, na comparação dessazonalizada com junho, segundo o Índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) elaborado em conjunto com a Tendências Consultoria. Já em relação a julho de 2025, o indicador registrou queda de 1,1%.

A estabilidade na margem resultou do recuo de 0,5% no tráfego de veículos pesados e da alta de 0,2% no segmento de leves. No confronto interanual, o desempenho foi puxado pela baixa de 0,5% nos veículos pesados e de 0,5% nos veículos leves.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Felipe Melchert, o crescimento no tráfego de leves interrompeu dois meses consecutivos de retração, impulsionado pelo período de férias escolares. Além da sazonalidade, observam, a demanda das famílias continua sendo sustentada pela resiliência do mercado de trabalho. "Entretanto, o cenário de juros elevados, crédito restrito e alto endividamento das famílias ainda limita uma expansão mais robusta do fluxo de veículos", ponderam.

No caso dos pesados, os especialistas avaliam que o segmento reverteu a alta observada no mês anterior. Apesar disso, a leitura é de que o segmento segue sustentado pela demanda logística e pelo escoamento de bens industriais e agropecuários, ainda que sujeito a oscilações mensais. "Do ponto de vista econômico, custos operacionais elevados, condições de crédito restritivas e incertezas associadas ao preço dos combustíveis continuam como limitadores relevantes, com potencial de afetar fretes, margens e decisões de transporte ao longo dos próximos meses", pontuam.

Nos últimos 12 meses, o fluxo de veículos avançou 2,1%, com aumento de 2,1% nos veículos leves e de 2,2% nos pesados.

Desempenho regional

No Rio de Janeiro, o fluxo total de veículos caiu 0,7% em julho ante junho, como reflexo da queda de 4,9% nos pesados e da alta de 0,2% nos leves. Frente a julho de 2025, o índice caiu 1,2%, com recuos de 7,8% nos pesados e de 1,4% nos leves. Nos últimos 12 meses, o indicador do total de veículos acumula alta de 1,8%

Já em São Paulo, o tráfego pedagiado total registrou queda de 0,7% em julho na série dessazonalizada, na margem. Os veículos leves retraíram 0,6%, enquanto os pesados recuaram 1,3%. Na comparação anual, o índice cedeu 1,1%, resultado da queda de 0,9% nos leves e recuo de 0,6% nos pesados. Em 12 meses, o fluxo total cresceu 1,7% em São Paulo.

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