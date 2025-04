A- A+

MARÇO Fluxo de visitas no varejo cai 2% em março com consumidor mais cauteloso, aponta IPV No acumulado do mês, as vendas recuaram 5% e o faturamento caiu 6%

O fluxo de visitas nas lojas brasileiras caiu 2% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, reflexo de uma postura mais "cautelosa" do consumidor. O dado faz parte do Índice de Performance do Varejo (IPV), elaborado pela HiPartners em parceria com a FX Data Intelligence e a F360.

Essa cautela ficou ainda mais evidente durante o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. Na semana da data, o movimento em shopping centers caiu 16% em relação ao mesmo período de 2024, o que resultou em uma retração de 3% tanto no faturamento quanto nas vendas, segundo o CEO da F360, Henrique Carbonell.

No acumulado do mês, as vendas recuaram 5% e o faturamento caiu 6%. Para o sócio da HiPartners, Eduardo Terra, mesmo com o crescimento anual de 2,4% no varejo ampliado em janeiro, o desempenho do setor ainda é considerado moderado, especialmente nos segmentos mais sensíveis ao crédito.

Segundo Terra, o consumo segue pressionado por fatores macroeconômicos como a inflação de alimentos, as altas taxas de juros e as recentes mudanças tributárias - entre elas, o programa Remessa Conforme.

A análise apontou ainda uma perda de fôlego na atividade de compra, refletida na queda de 1,1% no ticket médio geral.

Nos shopping centers, o ticket médio até cresceu 3,4%, mas o avanço não compensou as quedas nas lojas de rua (3,7%) e em regiões como o Sudeste (1,5%) e o Norte (1,8%).

