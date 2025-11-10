A- A+

Veículos Fluxo total de veículos nas rodovias pedagiadas sobe 1,1% em outubro Na comparação com outubro de 2024, o índice total subiu 3,8%, impulsionado pelo crescimento de 4,5% no fluxo de automóveis leves e de 2,0% no de pesados

O fluxo de veículos nas rodovias pedagiadas avançou 1,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, segundo o Índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) elaborado em conjunto com a Tendências Consultoria. Houve alta de 1,5% no tráfego de veículos leves e de 0,7% nos pesados

Na comparação com outubro de 2024, o índice total subiu 3,8%, impulsionado pelo crescimento de 4,5% no fluxo de automóveis leves e de 2,0% no de pesados. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador registra avanço de 2,3%, reflexo de altas de 2,5% entre os leves e de 1,8% entre os pesados.

Os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Gonçalves afirmam que na série dessazonalizada, o aumento foi mais intenso entre os veículos leves, que compensaram a queda do mês anterior. "Esse desempenho positivo reflete o dinamismo do mercado de trabalho, que amplia deslocamentos e sustenta viagens a passeio, embora restrições macroeconômicas - como crédito mais caro, inadimplência elevada e pressões inflacionárias - continuem limitando o orçamento das famílias", comentam.

Segundo os analistas, os veículos pesados alcançaram, pelo segundo mês consecutivo, o maior patamar da série histórica dessazonalizada. "Esse movimento é impulsionado por fatores estruturais, como a expansão do e-commerce e maior demanda logística, mas sofre moderação devido às condições financeiras apertadas, que reduzem a procura por bens industriais", observam, acrescentando, ainda, que a contribuição da produção agropecuária vem diminuindo nos últimos meses do ano, o que tende a suavizar o ritmo de crescimento.

Desempenho regional

No Rio de Janeiro, o índice ABCR cresceu 1,9% em outubro, na série dessazonalizada. O avanço resultou de altas de 1,3% no tráfego de leves e de 3,0% no de pesados. Frente a outubro de 2024, o indicador subiu 3,9% em ambos os segmentos.

Em São Paulo, houve aumento de 1,2% em outubro na comparação dessazonalizada, com acréscimos de 1,7% nos automóveis e 1,0% nos caminhões. Na comparação interanual, o índice paulista avançou 3,8% - alta de 4,4% entre os leves e de 1,7% entre os pesados.

Veja também