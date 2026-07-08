Flybondi chega no quinto dia de voos cancelados por dificuldades para pagar combustível
Companhia argentina enfrenta dificuldades financeiras, suspende voos desde a última sexta-feira e busca alternativas para manter operações
A crise enfrentada pela companhia aérea argentina Flybondi ganhou novos capítulos nesta terça-feira após a imprensa local informar que a empresa cancelou voos nos últimos cinco dias por dificuldades para pagar o abastecimento de combustível das aeronaves.
A situação aumenta as incertezas sobre a continuidade das operações da companhia, embora as rotas continuem sendo comercializadas normalmente no site oficial.
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Segundo o jornal argentino La Nación, a Flybondi deixou de operar diversos voos desde a última sexta-feira devido a problemas para quitar pagamentos à fornecedora de combustível YPF. A publicação afirma que a empresa tenta reunir recursos para regularizar a situação e retomar integralmente a malha aérea.
A crise ocorre em meio a um cenário financeiro delicado. Nos últimos meses, a companhia acumulou cancelamentos, atrasos e reclamações de passageiros, além de enfrentar dificuldades para honrar compromissos com fornecedores. A empresa chegou a operar com apenas um avião da frota de 13 aeronaves no mês passado.
Apesar do cenário, o sistema de vendas da Flybondi continua oferecendo passagens para voos futuros, incluindo a rota entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Até o momento, não há anúncio oficial sobre a suspensão dessas operações.
A Flybondi foi procurada pelo Globo para informar se existe risco de cancelamento das operações no Rio de Janeiro em razão da crise financeira e dos problemas de abastecimento. Até a publicação desta reportagem, a empresa ainda não havia se manifestado.