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Aviação

Flybondi chega no quinto dia de voos cancelados por dificuldades para pagar combustível

Companhia argentina enfrenta dificuldades financeiras, suspende voos desde a última sexta-feira e busca alternativas para manter operações

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A Flybondi deixou de operar diversos voos desde a última sexta-feira devido a problemas para quitar pagamentos à fornecedora de combustível YPF.A Flybondi deixou de operar diversos voos desde a última sexta-feira devido a problemas para quitar pagamentos à fornecedora de combustível YPF. - Foto: Reprodução/Flybondi

A crise enfrentada pela companhia aérea argentina Flybondi ganhou novos capítulos nesta terça-feira após a imprensa local informar que a empresa cancelou voos nos últimos cinco dias por dificuldades para pagar o abastecimento de combustível das aeronaves.

A situação aumenta as incertezas sobre a continuidade das operações da companhia, embora as rotas continuem sendo comercializadas normalmente no site oficial.

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Segundo o jornal argentino La Nación, a Flybondi deixou de operar diversos voos desde a última sexta-feira devido a problemas para quitar pagamentos à fornecedora de combustível YPF. A publicação afirma que a empresa tenta reunir recursos para regularizar a situação e retomar integralmente a malha aérea.

A crise ocorre em meio a um cenário financeiro delicado. Nos últimos meses, a companhia acumulou cancelamentos, atrasos e reclamações de passageiros, além de enfrentar dificuldades para honrar compromissos com fornecedores. A empresa chegou a operar com apenas um avião da frota de 13 aeronaves no mês passado.

Apesar do cenário, o sistema de vendas da Flybondi continua oferecendo passagens para voos futuros, incluindo a rota entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Até o momento, não há anúncio oficial sobre a suspensão dessas operações.

A Flybondi foi procurada pelo Globo para informar se existe risco de cancelamento das operações no Rio de Janeiro em razão da crise financeira e dos problemas de abastecimento. Até a publicação desta reportagem, a empresa ainda não havia se manifestado.

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