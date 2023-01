A- A+

davos FMI adverte sobre impacto de subsídios climáticos nos mercados emergentes Segundo a diretora do fundo, os subsídios climáticos podem prejudicar os mercados em desenvolvimento

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta sexta-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos, que os subsídios ocidentais para combater as mudanças climáticas e estimular a transição para fontes de energia limpa podem prejudicar os mercados emergentes e em desenvolvimento.

Minha maior preocupação é que algo que, em princípio, é muito bom para acelerar a transição para a economia verde, mediante o uso de dinheiro público para aumentar o investimento privado, (...) pode não servir bem aos mercados emergentes e ao mundo em desenvolvimento, afirmou Georgieva no último dia do Fórum de Davos, que acontece na Suíça.

