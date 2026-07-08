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Guerra

FMI, AIE, Banco Mundial e OMC alertam para riscos persistentes por guerra no Oriente Médio

As organizações se reuniram para discutir a resposta de suas instituições como parte da atuação do grupo de coordenação criado em abril

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Uma pessoa trabalha em seu laptop no átrio do prédio do Fundo Monetário Internacional (FMI) Uma pessoa trabalha em seu laptop no átrio do prédio do Fundo Monetário Internacional (FMI)  - Foto: Kent Nishimura / AFP

O Fundo Monetário Internacional (FMI), a Agência Internacional de Energia (AIE), o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmaram que a economia global tem demonstrado resiliência diante dos impactos da guerra no Oriente Médio, embora o conflito continue gerando incertezas para os mercados de energia, o comércio internacional e o crescimento econômico.

"Incentivamos o progresso rumo a uma resolução do conflito e à reabertura do Estreito de Ormuz. Os governos e a comunidade internacional devem permanecer vigilantes e continuar trabalhando juntos para defender o princípio da liberdade de navegação no Estreito e globalmente", defenderam.

As organizações se reuniram para discutir a resposta de suas instituições como parte da atuação do grupo de coordenação criado em abril. O comunicado conjunto, divulgado nesta quarta-feira (8) pontua que as incertezas permanecem elevadas e os impactos do conflito podem continuar sendo sentidos, apesar da queda dos preços dos combustíveis e fertilizantes desde junho.

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Além disso, as organizações afirmaram que o impacto do conflito tem sido desigual entre países e regiões, afetando o fornecimento de energia, a segurança alimentar, os mercados de commodities e a atividade econômica, causando preocupações em relação ao crescimento e à estabilidade de preços.

No comunicado, as instituições destacaram a importância de apoiar a recuperação econômica, proteger empregos e fortalecer a segurança energética e alimentar, além de aumentar a resiliência a choques futuros.

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