CENÁRIOS GLOBAIS

FMI alerta para ''desafios significativos'' da economia global e pede vigilância contra inflação

Kozack ressaltou que o FMI "mantém a avaliação de que os bancos centrais devem continuar vigilantes" diante da inflação

Edifício da sede do Fundo Monetário Internacional (FMI), em WashingtonEdifício da sede do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington - Foto: Mandel Ngan / AFP

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, destacou que a economia global ainda enfrenta "desafios significativos" e permanece vulnerável a riscos externos.

Segundo ela, "a atividade global continua em ritmo moderado, em meio a um cenário de inflação em queda, mas ainda persistente em alguns países".

Em coletiva de imprensa, a porta-voz lembrou que o crescimento projetado pelo Fundo é heterogêneo, refletindo tanto o efeito das políticas monetárias restritivas quanto tensões geopolíticas

Kozack ressaltou que o FMI "mantém a avaliação de que os bancos centrais devem continuar vigilantes" diante da inflação, mesmo em ambiente de desaceleração econômica.

Ela afirmou que políticas fiscais consistentes são essenciais para "garantir credibilidade e resiliência", sobretudo em países emergentes que enfrentam volatilidade nos fluxos de capitais.

Sobre a China, a porta-voz disse que "a economia mostra sinais de estabilização", mas ainda precisa lidar com "desafios estruturais no setor imobiliário e no consumo doméstico".

Em relação à América Latina, Kozack lembrou que os bancos centrais abriram o ciclo de aumento de juros antecipadamente e que isso ainda ajuda a atividade econômica. No entanto, a porta-voz alertou para riscos ligados à queda das commodities e ao ambiente de política monetária global mais apertada.

