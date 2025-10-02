FMI alerta para impacto econômico negativo da paralisação nos EUA com incertezas fiscais
Em coletiva de imprensa, diretora defendeu a condução das contas públicas como sendo uma questão central
A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, alertou que a paralisação do governo dos Estados Unidos podem ter impacto negativa na economia americana ao ampliar incertezas sobre a política fiscal.
Em coletiva de imprensa, Kozack defendeu a condução das contas públicas como sendo uma questão central. "Será crucial assegurar a sustentabilidade da dívida pública no médio prazo", afirmou, apontando que a atual postura fiscal "permanece expansionista" e pode dificultar o trabalho da política monetária.
Kozack afirmou ainda que a economia dos Estados Unidos "segue resiliente, mas com sinais de moderação".
Segundo ela, o dinamismo recente foi sustentado pela "força do consumo e do mercado de trabalho", embora os indicadores mais recentes apontem para uma atividade menos acelerada e um enfraquecimento do emprego.
A porta-voz destacou que a inflação "permanece em trajetória de queda", mas ainda apresenta componentes persistentes, o que mantém a necessidade de cautela do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "É apropriado que a política monetária continue focada em assegurar a convergência da inflação para a meta", disse, ressaltando que os próximos passos do banco central precisarão equilibrar "os riscos de inflação e de atividade".
A diretora acrescentou que o relatório do Artigo IV sobre os Estados Unidos será divulgado em novembro.