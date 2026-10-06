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Fundo Monetário Internacional FMI alerta que alta persistente dos preços dura mais do que o previsto Salários têm dificuldade para acompanhar as persistentes pressões sobre os preços

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou, nesta terça-feira (6), que a alta contínua dos preços de produtos básicos, como alimentos e energia, impulsionada pelas guerras no Irã e na Ucrânia, está sendo mais persistente do que se previa.

Os preços globais de muitas matérias-primas permanecem elevados há vários anos, primeiro devido às interrupções nas cadeias de abastecimento causadas pela pandemia de covid-19 e depois pelas guerras na Ucrânia e no Irã.

"Os preços dos produtos de primeira necessidade, em relação a outros bens, continuam subindo há mais de um ano (...) e permanecem persistentemente elevados", afirmou o FMI em uma publicação em seu blog.

"Como resultado, as pessoas enfrentam não apenas um aumento temporário dos custos de alimentos e energia, mas também uma deterioração duradoura de seu poder de compra de produtos básicos em comparação com outros artigos".

Os salários têm dificuldade para acompanhar as persistentes pressões sobre os preços.

A guerra no Irã, iniciada em fevereiro deste ano, impulsionou a inflação global e levou o FMI a revisar para cima sua previsão para o índice, que deve atingir 4,7% no mundo em 2026, ante 4,1% no ano anterior.

O FMI prevê publicar na próxima semana a parte principal da atualização de seu relatório 'Perspectivas da Economia Mundial', com novas projeções para o crescimento e a inflação globais.

O fundo alertou que as consequências dos chamados choques de oferta vão muito além de "alguns meses de inflação mais alta".

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