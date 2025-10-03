Sex, 03 de Outubro

NOMEAÇÃO

FMI anuncia nomeação de Dan Katz, aliado de Bessent, como número 2 da instituição

A diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva, propôs sua nomeação em 19 de setembro de 202

O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C.O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP

O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta sexta-feira, 3, a nomeação de Dan Katz como primeiro vice-diretor gerente, com início efetivo em 6 de outubro.

A diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva, propôs sua nomeação em 19 de setembro de 2025.

Katz será sucessor de Gita Gopinath, que deixou o Fundo no fim de agosto para voltar a lecionar na Universidade de Harvard.

"O FMI se beneficiará de sua excelente expertise em política econômica e relações internacionais, bem como do pensamento incisivo e liderança que ele trará para enfrentar desafios complexos", disse Georgieva, sobre Katz.

Katz atuou recentemente no cargo de chefe de Gabinete no Departamento do Tesouro dos EUA, onde foi o principal assessor do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Ele foi o responsável por ajudar a desenvolver a parceria econômica do governo dos EUA com a Ucrânia, bem como outras questões econômicas regionais e bilaterais.
 

