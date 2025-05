FMI aprova crédito de US$ 1 bi ao Paquistão apesar de objeções da Índia

A- A+

O FMI aprovou, nesta sexta-feira (9), um crédito de fundos urgentes para o Paquistão de aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões) e autorizou um novo resgate de 1,4 bilhão (R$ 7,9 bilhões) apesar das objeções da Índia, em meio a uma situação bilateral conflituosa.

A primeira revisão do programa com o Paquistão, aprovada pela diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI), permitirá um auxílio ao país, que esteve à beira de um calote em 2023, quando uma crise política agravou a recessão econômica que sofria e levou a dívida nacional a níveis terminais.

O país asiático se salvou graças a um resgate de US$ 7 bilhões (R$ 39,5 bilhões) do FMI, o 24º desde 1958.

"As autoridades [paquistanesas] demonstraram uma sólida implementação do programa, o que contribuiu para melhorar o financiamento e as condições externas, bem como a uma recuperação econômica contínua", declarou o FMI em comunicado.

A diretoria também aprovou o pedido das autoridades para um novo programa de empréstimo de US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões), desenhado para apoiar os esforços paquistaneses ante as vulnerabilidades climáticas e os desastres naturais.

A Índia, que também representa Butão, Sri Lanka e Bangladesh na diretoria do FMI, se absteve em meio às tensões atuais com o Paquistão.

Os enfrentamentos atuais entre os dois países começaram depois que a Índia acusou o Paquistão de ser responsável pelo atentado de 22 de abril em uma parte da Caxemira sob administração indiana, no qual morreram 26 turistas, a maioria indianos, acusações que Islamabad nega.

Índia e Paquistão travaram três guerras em grande escala desde a partição britânica e a independência, duas delas por disputas sobre a soberania de Caxemira, um território que ambos reivindicam como seu e que está dividido.

