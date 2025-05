A- A+

ECONOMIA FMI cobra EUA por ajuste fiscal em meio a promessas de Donald Trump de reduzir impostos Executiva que é a 'número 2' no Fundo Monetário diz, em entrevista ao 'Financial Times', que dívida do país está em constante crescimento

Os Estados Unidos têm déficits fiscais muito elevados, que precisam ser reduzidos, afirmou a primeira vice-diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, nesta quarta-feira. Em entrevista ao Financial Times, Gopinah destacou que a dívida dos EUA está "em constante crescimento".

— Deveríamos ter uma política fiscal nos EUA que seja compatível com a redução da dívida em relação ao PIB ao longo do tempo — afirmou.

O alerta veio menos de uma semana depois de a agência de classificação de risco Moody's ter rebaixado a nota de crédito dos EUA, que agora perdeu o selo máximo de triplo A, e em meio a renovadas promessas do presidente americano Donald Trump de levar adiante seus planos de estender os cortes de impostos adotados no país em 2017.

Os EUA têm hoje uma dívida que soma 98% do PIB — há dez anos, o endividamento era de 73% do PIB. O governo Trump alega que os cortes de impostos, combinados com uma maior desregulamentação da economia, vão propiciar mais crescimento econômico, reduzindo a relação entre dívida e PIB. Mas esta previsão não encontra respaldo entre analistas do mercado financeiro.

Ao reduzir a nota de crédito dos EUA, a Moody's disse que a legislação proposta por Trump para manter a redução de impostos aumentaria os déficits orçamentários dos EUA dos atuais 6,4% para 9% até 2035.

Trump está pressionando os republicanos na Câmara dos Representantes, onde tem uma pequena maioria, a apoiarem a legislação, argumentando que o contrário resultaria em aumento de impostos para os eleitores.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à NBC no domingo que o rebaixamento da Moody’s foi “um indicador atrasado”, culpando a situação fiscal na administração Biden. Ele acrescentou que o governo está “determinado a reduzir os gastos e fazer a economia crescer”. Ele já havia dito anteriormente que reduziria o déficit para 3% até o final do mandato de Trump.

Embora o FMI tenha dito no mês passado que esperava que o déficit fiscal dos EUA caísse este ano, desde que as receitas tarifárias aumentassem, essas projeções não consideravam a proposta de lei tributária de Trump, que está tramitando no Congresso. Gopinath acrescentou que Bessent estava certo ao fazer um “chamado claro” para reduzir os déficits fiscais.

