Argentina FMI confirma liberação de US$ 4,7 bilhões em recursos para a Argentina Valor total desembolsado para a Argentina chega a aproximadamente US$ 40,6 bilhões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou a liberação de US$ 4,7 bilhões em recursos para a Argentina, após renegociação dos empréstimos com o presidente Javier Milei que estendeu o acordo até 31 de dezembro deste ano. Com o novo empréstimo, o valor total desembolsado para a Argentina chega a aproximadamente US$ 40,6 bilhões.



Em nota, a instituição afirma que os valores liberados tem como objetivo "apoiar os esforços políticos das novas autoridades para restaurar a estabilidade macroeconômica", depois de diversos "desvios severos" nos últimos trimestres de 2023.

O FMI classificou o plano de estabilização como "ambicioso" e destacou o foco em forte ancoragem fiscal junto a políticas para reduzir a inflação de modo sustentável, reconstruir reservas e resolver distorções que servem como impedimentos ao crescimento econômico argentino.



"As autoridades estão comprometidas em eliminar as restrições remanescentes que contribuam para distorção do mercado e multiplicar práticas cambiais no curto prazo", escreveu a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, defendendo também o fortalecimento do BC da Argentina. "A orientação da política monetária deve evoluir para apoiar a demanda monetária e a desinflação, enquanto a estrutura e as operações da política monetária serão ajustadas para fortalecer seu papel de ancoragem "

