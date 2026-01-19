A- A+

TARIFAS FMI diz que ainda é cedo para avaliar o impacto das tensões comerciais entre UE-EUA A diretora-gerente do Fundo disse que é preciso acompanhar de perto os riscos de mudanças no fluxo de investimentos em inteligência artificial (IA)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta segunda-feira que ainda é "ainda é muito cedo" para avaliar o impacto das últimas tensões comerciais, em referência às tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra países europeus.

"Fizemos todos os tipos de simulações e o que vimos é que se desviarmos as relações comerciais do caminho normal isso pode levar a uma queda no crescimento econômico", alertou Georgieva, em entrevista para a Bloomberg TV nos arredores do Fórum Econômico Mundial, em Davos. "O melhor caminho para resolvermos isso é fazer um acordo, o que vale para qualquer lugar no mundo"

Georgieva também disse que é preciso acompanhar de perto os riscos de mudanças no fluxo de investimentos em inteligência artificial (IA). Segundo ela, os investimentos no setor recompensaram em lucros até agora e esse fluxo deve continuar, ao custo de investimentos em outras áreas.

"Não estamos ainda preocupados com uma bolha da internet", disse ela em referência à crise do final dos anos 90. "O retorno nos investimentos é o que nos preocupa", alerta.

A dirigente do FMI também disse que o Fundo ainda não tem nenhuma relação com a Venezuela desde 2019. Para ela, o que acontece no país sul-americano é "devastador", com a economia em colapso e a inflação crescendo em meio a um vazio de dados que não são confiáveis.

"Estamos prontos para nos engajarmos na Venezuela e posso dizer à população venezuelana que espero um progresso por lá em breve", afirmou.

Sobre a Ucrânia, Georgieva disse que o país está funcional apesar do inverno rigoroso. A dirigente visitou Kiev na última semana e criticou as ações militares da Rússia contra o sistema energético ucraniano.

"Não vejo a Ucrânia sendo esquecida. Na Europa, está muito claro que a segurança ucraniana é a segurança da Europa. Estou confiante em seguir em frente com as reformas", disse ela.



