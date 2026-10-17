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Fundo Monetário Internacional FMI e Banco Mundial encerram suas assembleias entre 'otimismo' e 'preocupação' Ao longo da semana, o fundo monetário alertou que o alto nível da dívida e o aumento dos rendimentos dos títulos soberanos tornam as condições financeiras mais restritivas

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declarou neste sábado (17) que as assembleias anuais de sua instituição e do Banco Mundial, realizadas nesta semana em Bangcoc, foram marcadas por uma mistura de "otimismo" e "preocupação".

"O otimismo vem da resiliência da economia mundial, das promessas da inteligência artificial e do dinamismo da Ásia", explicou a economista búlgara durante o último dia do evento.

"Mas a IA também é vista como uma fonte de preocupação, assim como a inflação, os altos níveis de endividamento, as guerras e os riscos climáticos", ressaltou.

Ao longo da semana, o FMI alertou que o alto nível da dívida e o aumento dos rendimentos dos títulos soberanos tornam as condições financeiras mais restritivas, enquanto os bancos centrais precisam focar no combate à inflação, provavelmente com novos aumentos das taxas de juros.

Além disso, os preços globais da energia subiram consideravelmente desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro, o que repercutiu na inflação.

Segundo o FMI, os países mais vulneráveis a esse impacto são aqueles de baixa renda que importam petróleo e não se beneficiam do avanço da IA, que impulsiona o crescimento em muitas economias avançadas.

"Posso dizer que as pessoas em todo o mundo, mas especialmente nos países mais pobres, não gostam da inflação. A inflação é como um imposto sobre os pobres", disse Georgieva.

Na sua opinião, estes países devem estabelecer prioridades orçamentais que favoreçam tanto o crescimento como a proteção das populações mais vulneráveis.

Segundo a responsável do FMI, a proporção dos pagamentos da dívida nas receitas públicas dos países de baixa renda aumentou de 8% para 14% nos últimos anos.

Afirmou que a sua instituição tem a "responsabilidade" de ajudar estas nações a reestruturar a sua dívida se precisarem, apoiar a mobilização de recursos internos, atrair financiamento internacional e criar condições propícias ao investimento privado.

"Quando fazemos tudo o que podemos, isso se traduz em uma melhoria na vida das pessoas", disse.

Além das questões econômicas, a IA e a necessidade de regulamentar os modelos mais avançados constituíram um dos grandes temas destas reuniões anuais.

Georgieva alertou para uma dependência excessiva do avanço da IA, ao considerar que "depender de um único motor de crescimento" equivalia a "ficar em uma perna só".

Ela também se disse "impressionada" com o espírito de cooperação observado em Bangcoc entre empresas de inteligência artificial e governos em torno dos desafios da regulamentação.

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