FMI: economia mundial enfrenta um novo teste com guerra no Oriente Médio

A guerra no Oriente Médio está colocando "mais uma vez à prova" a resiliência econômica mundial, afirmou nesta quinta-feira (5) em Bangcoc a diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Se o conflito se prolongar, é evidente que poderia afetar os preços mundiais da energia, a confiança dos mercados, o crescimento e a inflação, além de representar novas exigências aos líderes políticos em todo o mundo", declarou Georgieva durante a conferência "Ásia em 2050", na capital tailandesa.

O conflito na região rica em recursos provocou uma alta expressiva dos preços mundiais do petróleo e cenas de caos nas Bolsas.

"Estamos em um mundo em que as crises são mais frequentes e inesperadas. Nós alertamos há bastante tempo os nossos membros que a incerteza agora é o novo normal", acrescentou Georgieva.

"É possível que estejamos em um período prolongado de instabilidade", disse.

A diretora do FMI considera que a segurança energética está "em jogo" para a maior parte da Ásia e destacou que os mercados oscilaram "como uma montanha-russa nos últimos dias".

"Portanto, quanto mais cedo virmos o fim da calamidade, melhor para todos", afirmou.

