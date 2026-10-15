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ECONOMIA MUNDIAL FMI prevê que a Índia vai superar o Japão como quarta maior economia do mundo em 2027 Reino Unido também deverá superar o Japão, de acordo com as projeções do Fundo

A Índia está na trajetória para se tornar a quarta maior economia do mundo em 2027, superando o Japão, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentadas nesta quinta-feira (15).

O FMI indicou que o Japão permanecerá neste ano como o quarto maior país em termos de Produto Interno Bruto (PIB) nominal, mas em 2027 a previsão aponta que a Índia ocupará seu lugar, com um PIB que alcançará 4,52 trilhões de dólares (22,8 trilhões de reais).

O Japão cairá para a sexta posição no próximo ano, atrás da Índia e também do Reino Unido, de acordo com as projeções do Fundo.

A Índia registrou um crescimento robusto nos últimos anos, apesar das turbulências comerciais e geopolíticas globais. O FMI elevou nesta semana sua previsão de crescimento para o país em 2026, que deve alcançar 7%.

O Japão, por sua vez, enfrenta os efeitos de uma população cada vez mais idosa, além de outros fatores que contribuem para a estagnação de sua economia. Este ano o PIB do arquipélago deve crescer apenas 0,7%.

A maior economia do planeta é a dos Estados Unidos, seguida pela China e pela Alemanha.

Ao divulgar as perspectivas para a Ásia-Pacífico nesta quinta-feira, o diretor regional do FMI, Krishna Srinivasan, ressaltou que a Índia entrou com uma posição de força na atual crise energética provocada pela ofensiva israelense-americana contra o Irã.

"A Índia chegou até aqui com uma base muito sólida", destacou. "O crescimento tem sido forte, a prudência fiscal foi protegida e o país tinha muitas reservas. Neste sentido, responderam bem ao choque", explicou.

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