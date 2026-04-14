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PERSPECTIVAS ECONÔMICAS FMI reduz previsão do PIB da zona do euro em 2026 em virtude da guerra no Oriente Médio Já a inflação do bloco econômico deve subir a 2,6% em 2026 e desacelerar a 2,2% para 2027

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu de 1,3% para 1,1% a projeção de crescimento da zona do euro neste ano e reduziu de 1,4% para 1,2% a expectativa para 2027, segundo a atualização de março do relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês).

"O desempenho melhor do que o esperado no fim de 2025 deve dar lugar, ao longo do tempo, ao impacto negativo do conflito no Oriente Médio", diz o FMI no relatório.

Já a inflação do bloco econômico deve subir a 2,6% em 2026 e desacelerar a 2,2% para 2027, acima da meta de 2%, segundo o FMI O relatório mostra que a inflação subjacente deve aumentar de forma mais moderada, mas continuar acima de 2% até 2028.

No Reino Unido, o Produto Interno Bruto (PIB) deve avançar 0,8% neste ano, uma revisão para baixo antes o nível de 1,3% do relatório em janeiro.

Segundo o FMI, a desaceleração é motivada pela guerra no Oriente Médio e um ritmo mais lento de flexibilização monetária por parte do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês). A expectativa é de recuperação para 1,3% em 2027, ainda abaixo do 1,5% previstos em janeiro.

A inflação no Reino Unido deve registrar 3,2% neste ano e recuar a 2,4% em 2027, de acordo com a projeção do FMI.

Segundo a instituição monetária, esse cenário na zona do euro e no Reino Unido se soma aos efeitos persistentes da alta nos preços de energia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, prejudicando a indústria, além de pressões adicionais vindas da valorização real do euro frente às moedas de países exportadores de produtos similares.



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