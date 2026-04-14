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FMI reduz previsões de crescimento do Oriente Médio e do Norte da África por causa da guerra

O crescimento deverá se recuperar no próximo ano, à medida que a produção e o transporte de energia forem se "normalizando", acrescentou o Fundo

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Uma pessoa trabalha em seu laptop no átrio do prédio do Fundo Monetário Internacional (FMI) Uma pessoa trabalha em seu laptop no átrio do prédio do Fundo Monetário Internacional (FMI)  - Foto: Kent Nishimura / AFP

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu drasticamente, nesta terça-feira (14), as previsões de crescimento para 2026 no Oriente Médio, e no Norte da África para 1,1%, por causa do impacto da guerra sobre as exportações de gás e petróleo do Golfo.

Irã, Iraque e Catar serão especialmente afetados, indica o FMI em seu relatório Perspectivas da Economia Mundial, no qual revisou para baixo a projeção feita em janeiro para essa região, que era de 3,9%.

O crescimento deverá se recuperar no próximo ano, à medida que a produção e o transporte de energia forem se "normalizando" nos próximos meses, acrescentou o FMI.

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Em 2025, a economia dessa região cresceu 3,2%, informou o organismo.

A guerra no Oriente Médio danificou as infraestruturas de produção e levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde costumava passar 20% das exportações mundiais de hidrocarbonetos antes do conflito.

A magnitude do impacto depende "do nível de dano sofrido pela infraestrutura de transporte e energia, da dependência do Estreito de Ormuz e da disponibilidade de rotas alternativas de exportação", indica o relatório.

O dano econômico "é mais pronunciado para Bahrein, Irã, Iraque, Kuwait e Catar, e menos significativo para Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos", indica o FMI.

A economia dos países importadores está sendo afetada pela alta dos preços da energia e de outras matérias-primas, informa o organismo, que cita o Egito, cuja previsão de crescimento foi reduzida em 0,5 ponto percentual, para 4,2%.

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