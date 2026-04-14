FMI reduz projeção de crescimento da China em 2026, de 4,5% para 4,4%
O Fundo Monetário ponderou que a atividade no País, assim como nos EUA, tem sido mais forte do que o esperado no WEO de outubro de 2025
O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento econômico da China neste ano em 0,1 ponto porcentual, mesmo corte feito nas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.
Na atualização trimestral das Perspectivas Econômicas Globais da instituição, divulgada nesta terça-feira, 14, o FMI projetou que a economia da China deve desacelerar a 4,4% (4,5% previsto anteriormente) neste ano e reiterou a estimativa de 4% no próximo ano (mesmo patamar previsto em janeiro), ante avanço de 5% em 2025.
O FMI ponderou que a atividade na China, assim como nos EUA, tem sido mais forte do que o esperado no WEO de outubro de 2025. "Mas essa força tem sido desigual. No caso da China, a atividade doméstica - especialmente no setor imobiliário - está atrás das exportações", disse o organismo internacional.
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Em relação a 2027, o FMI projeta que o PIB chinês deve sentir o efeito de ventos contrários estruturais - incluindo aqueles decorrentes de uma desaceleração acentuada no setor imobiliário, uma força de trabalho em declínio, retornos decrescentes sobre o investimento e crescimento mais lento da produtividade.
Para o Japão, o Fundo manteve as projeções de crescimento de 0,7% em 2026 e 0,6% em 2027.