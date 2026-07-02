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BRASIL FMI revisará para cima potencial de crescimento do Brasil, afirma Durigan Em abril, o Fundo havia reduzido a projeção de crescimento da economia global neste ano para 3,1%, refletindo os impactos da guerra no Oriente Médio

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 2, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisará para cima as projeções de crescimento da economia brasileira. O ministro, que participa do 1º Fórum Brasil Mais Verde, no Rio de Janeiro, destacou que os resultados econômicos estão sendo alcançados a partir da construção de um plano de desenvolvimento "inteligente e que aprende com o passado".

"Eu recebi uma ligação hoje cedo, o FMI vai reajustar para cima o potencial de crescimento do Brasil para 2026", declarou, sem dar mais detalhes.

Em abril, o Fundo havia reduzido a projeção de crescimento da economia global neste ano para 3,1%, refletindo os impactos da guerra no Oriente Médio, enquanto previa que a economia brasileira teria alta de 1,9%.

"Nós temos a taxa de desemprego na menor da história e inflação na mínima histórica, recorde na safra agrícola 'sem passar a boiada'", frisou. O ministro disse ainda que é necessária uma política econômica responsável com o País. "Nós perseguimos isso ao mesmo tempo em que abrimos espaço para políticas sociais e para o desenvolvimento", finalizou.

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