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financiamento FNE 2027 prevê novas condições para viabilizar adaptação climática Proposta inclui estratégia de financiamento para atividades rurais vulneráveis a eventos climáticos e amplia possibilidades de apoio a setores produtivos

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) deverá contar com R$ 60,9 bilhões para financiar atividades produtivas em 2027. A programação do próximo exercício será um dos principais assuntos da reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), marcada para o dia 1º de dezembro, no Recife.

Entre as propostas de atualização das linhas de financiamento está a criação de uma estratégia permanente de apoio à resiliência climática no meio rural. A iniciativa prevê condições diferenciadas de crédito para empreendimentos produtivos vulneráveis a fenômenos climáticos, como os efeitos do El Niño.

Os temas foram definidos nesta terça-feira (17), durante reunião de representantes do colegiado na sede da Sudene, na capital pernambucana. Segundo o superintendente da autarquia, Francisco Alexandre, o planejamento busca ampliar a capacidade de investimento do fundo e fortalecer o desenvolvimento regional.

“Demos sequência ao planejamento para as aplicações do FNE para o ano que vem. Desde 2021, o volume de recursos tem crescido e isso faz com que tenhamos mais disponibilidade orçamentária para levar desenvolvimento especialmente para territórios como o semiárido”, afirmou.

As propostas para 2027 foram elaboradas a partir de consultas ao setor produtivo, aos governos dos 11 estados que integram a área de atuação da Sudene, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à própria autarquia.

Entre as mudanças previstas está a ampliação do FNE Verde, que deverá passar a contemplar atividades ligadas ao powershoring e à economia do hidrogênio verde. A programação também propõe o financiamento de infraestrutura de saneamento por meio de locação operacional e a inclusão de data centers na linha FNE Proinfra.

Outra alteração prevista é a adoção da classificação de municípios utilizada pelo Ministério do Turismo para estabelecer os limites de financiamento destinados às atividades turísticas.

Resiliência climática no meio rural

Uma das principais novidades da programação é a Estratégia Permanente para a Resiliência Climática no Meio Rural. A proposta estabelece critérios para enquadrar empreendimentos rurais voltados à adaptação às mudanças climáticas e prevê condições especiais de financiamento, com prazo de até 15 anos e carência de até cinco anos.

A medida tem como objetivo apoiar a recuperação de atividades produtivas afetadas por eventos climáticos e ampliar a capacidade de adaptação dos empreendimentos rurais. Poderão ser contemplados setores como pecuária, agricultura de sequeiro, fruticultura, aquicultura, pesca continental, silvicultura e extrativismo sustentável.

Durante as discussões, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) também destacou a necessidade de mecanismos de crédito emergencial e de prorrogação de obrigações financeiras para produtores atingidos por eventos climáticos.

Novas atividades prioritárias

O colegiado também deverá avaliar a inclusão de três atividades entre as prioridades das diretrizes do FNE para 2027. A proposta, apresentada pelo Governo do Maranhão, contempla a conservação de florestas nativas, a preparação de couros e a fabricação de artefatos de couro, além da produção de celulose e artigos de papel.

Outro ponto da pauta será a apresentação do relatório de aplicação dos recursos do fundo em 2025. No período, o FNE executou R$ 50,2 bilhões, superando a previsão inicial de R$ 47,2 bilhões.

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