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Economia FNE deve ter orçamento de R$ 61 bilhões em 2027 Valor representa alta de 16% em relação aos recursos previstos para 2026; distribuição entre os estados começa a ser definida neste mês

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) deverá contar com R$ 61 bilhões em recursos em 2027, um aumento de 16% em relação ao orçamento previsto para este ano. A estimativa foi apresentada nesta quinta-feira (3), durante reunião que marcou o início da elaboração da programação financeira do Fundo.

A definição é conduzida pela Sudene e pelo Banco do Nordeste (BNB), em articulação com governos estaduais e representantes da sociedade. Do total previsto, R$ 37,8 bilhões, ou 62%, deverão ser destinados a empreendimentos de portes prioritários, como mini, micro, pequeno e pequeno-médio.

O semiárido deverá receber aproximadamente R$ 30,5 bilhões, enquanto as áreas prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) terão previsão de R$ 42,7 bilhões. As RIDEs deverão contar com R$ 1,82 bilhão e as Cidades Intermediadoras, com R$ 3,01 bilhões.

Entre 11 e 30 de setembro, Sudene e BNB realizarão reuniões com os estados para apresentar os valores previstos no Plano Estadual de Aplicação de Recursos do FNE para 2027. Cada unidade federativa deverá receber entre 5% e 30% do orçamento do Fundo.

Entre as áreas prioritárias estão agricultura familiar, energias renováveis, indústria, infraestrutura, turismo, economia criativa, tecnologia, saúde e educação.

Execução em 2026

FNE já aplicou R$ 26,5 bilhões em 2026

Durante a reunião, foi apresentado o monitoramento da execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste no primeiro semestre de 2026. No período, foram aplicados R$ 26,5 bilhões, correspondentes a 50,4% da meta prevista para o ano. Ao todo, foram realizadas 999,3 mil operações de financiamento.

Na distribuição espacial, o semiárido recebeu R$ 15,6 bilhões, enquanto as tipologias prioritárias concentraram R$ 26,4 bilhões. As RIDEs receberam R$ 833,1 milhões. Já os empreendimentos de mini, micro, pequeno e pequeno-médio porte tiveram acesso a R$ 16,4 bilhões.

A reunião contou com as participações do superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire; superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Nordeste, Irenaldo Rubens Soares; secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Eduardo Corrêa Tavares; e diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Wandemberg Almeida.

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