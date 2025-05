A- A+

BRASIL Foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul está contido, afirma ministro da Agricultura Carlos Fávaro foi chamado para falar sobre o tema na Comissão de Agricultura do Senado

Em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o foco de gripe aviária encontrado em uma granja comercial no município de Montenegro(RS), há cerca de duas semanas, está contido. O ministro disse não ter dúvida que o Brasil vai se declarar livre da doença nos próximos 22 dias, a partir da desinfecção total do estabelecimento.

— Passados 15 dias desde a confirmação do foco, o sistema sanitário brasileiro funcionou. Ontem, estávamos com 21 casos em investigação e hoje estamos com 11. Duas granjas comerciais com suspeita da doença deram resultado negativo — afirmou.

Fávaro disse que 24 parceiros comerciais bloquearam as compras de carne de frango e outros subprodutos de aves de todo o Brasil. Outros 13 países suspenderam as importações ou do Rio Grande do Sul, ou do município de Montenegro.

Apesar do fechamento desses mercados, o ministro ressaltou que o Brasil conta com 120 países completamente abertos para o frango brasileiro. Ele acrescentou que 70% da produção nacional são consumidos no mercado interno.

— Claro que haverá um impacto, mas nada alarmante. Nossa expectativa é, após divulgarmos que o Brasil está livre, avançarmos na repactuação com todos os países que restringiram. Alá lá, não é recomendável a gente pedir algo para algum país.

O ministro enfatizou que o vírus da gripe aviária circula no mundo há pelo menos 30 anos e, há 19 anos, em granjas comerciais. O Brasil, nesse período, tornou-se o único grande produtor mundial de carne de frango e ovos sem o vírus nos seus planteis.

— A presença do vírus em território brasileiro é fruto de aves migratórias. Um dia, por um motivo ou por outro, ia acabar acontecendo em granjas comerciais — disse Fávaro, acrescentando que foram abatidos no Brasil 17 mil animais.

