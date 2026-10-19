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Economia Foco de Newcastle em granja de perus em Santa Catarina trava venda de aves à China Portaria vale por 60 dias em quatro municípios do Oeste catarinense; acordo sanitário obriga o Brasil a suspender embarques ao maior comprador do produto

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou nesta segunda-feira estado de emergência zoossanitária, por 60 dias, em quatro municípios do Oeste de Santa Catarina: Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.

A medida veio depois da confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba. É o primeiro registro da doença em criação comercial no país desde julho de 2024, e o efeito sobre o comércio é imediato. Pelo protocolo sanitário firmado com a China, o Brasil é obrigado a suspender por conta própria as exportações de carne de aves ao país asiático, principal destino do frango brasileiro.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Segundo o Mapa, o foco foi confirmado no domingo pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), referência internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para o diagnóstico da doença.

O caso foi descoberto por vigilância ativa do Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina, a cargo da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc). Nenhuma das cerca de 6 mil aves da granja apresentou sinais clínicos. As amostras foram colhidas em 21 de setembro. Um resultado preliminar, em 14 de outubro, indicou possibilidade de infecção, e a confirmação saiu no dia 18.

Segundo o ministério, o vírus já circula no país entre aves silvestres. A granja foi interditada e a movimentação de aves, suspensa. Os perus serão sacrificados, e as instalações passarão por limpeza e desinfecção, conforme o Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle. A zona de restrição, de cerca de 10 quilômetros, abrange os quatro municípios da portaria e 133 granjas sob monitoramento.

Na bolsa, a MBRF, dona da Sadia e maior exportadora de frango do país, fechou em queda de 4,43%, a R$ 18,14. As ações da JBS, dona da Seara, também caíram.

O caso anterior, em julho de 2024, ocorreu em uma granja de frangos de corte em Anta Gorda (RS). O governo suspendeu preventivamente a certificação de exportação para 44 países. A China reabriu o mercado ao frango brasileiro em 12 de agosto daquele ano, mas manteve o Rio Grande do Sul de fora. Os frigoríficos gaúchos só voltaram a ser habilitados em janeiro de 2026, cerca de um ano e meio depois.

A doença de Newcastle é causada por um vírus que atinge aves domésticas e silvestres e pode provocar alta mortalidade nos plantéis. O Mapa afirma que o consumo de produtos avícolas com inspeção oficial continua seguro.

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