DÓLAR Previsão no Focus do BC para dólar no fim de 2024 permanece em R$ 5,40 Projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus para o dólar no fim de 2024 se manteve em R$ 5,40 na edição divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Banco Central, contra R$ 5,32 um mês antes. A projeção para 2025 também ficou inalterada, em R$ 5,35, de R$ 5,30 quatro semanas atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

