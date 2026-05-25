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Mercado Financeiro Focus: Dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,20 para R$ 5,17, projeta Focus Estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40 pela terceira semana consecutiva

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,20 para R$ 5,17. Um mês antes, era de R$ 5,25. Considerando apenas as 85 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,10 para R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,27 para R$ 5,26. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,35. A projeção para o fim de 2028 oscilou de R$ 5,34 para R$ 5,30, na quarta baixa seguida. A estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40 pela terceira semana consecutiva.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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