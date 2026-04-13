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Cotação do Dólar Focus: dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,40 para R$ 5,37 Projeção anual de câmbio é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,40 para R$ 5,37, enquanto a projeção para a moeda no fim de 2027 recuou de R$ 5,45 para R$ 5,40. Há um mês, eram de R$ 5,40 e R$ 5,47, respectivamente.

Para o fim de 2028, a estimativa diminuiu de R$ 5,50 para R$ 5,46. Há quatro semanas, era de R$ 5,50. Para 2029, seguiu em R$ 5,50 pela terceira semana seguida. Há um mês, era de R$ 5,51.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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