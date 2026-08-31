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Mercado Financeiro Focus: dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,20 pela 11ª semana consecutiva Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 também ficou estável, em R$ 5,30

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,20 pela 11ª semana consecutiva. Um mês antes, já era de R$ 5,20. Considerando apenas as 31 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,21 para R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 também ficou estável, em R$ 5,30. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,28.

A projeção para o fim de 2028 ficou em R$ 5,30 pela sexta semana seguida. Há um mês, era R$ 5,30. A estimativa para 2029 também repetiu a semana passada, com R$ 5,36. Há um mês, era de R$ 5,39

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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