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Mercado Financeiro

Focus: dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20; no fim de 2027 passa de R$ 5,29 para R$ 5,28

Projeção para o fim de 2028 permaneceu em R$ 5,30

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Focus: dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20; no fim de 2027 passa de R$ 5,29 para R$ 5,28Focus: dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20; no fim de 2027 passa de R$ 5,29 para R$ 5,28 - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela sétima semana seguida. Considerando apenas as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também permaneceu em R$ 5,20.

Já a mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,29 para R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,28.

A projeção para o fim de 2028 permaneceu em R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,35. Para 2029, a estimativa aumentou de R$ 5,37 para R$ 5,39. Há um mês, era de R$ 5,40.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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