moeda Focus: mediana para dólar no fim de 2024 sobe a R$ 5,30 e vai a R$ 5,23 em 2025 Estimativa do relatório Focus para 2027 se manteve em R$ 5,21, contra R$ 5,18 quatro semanas atrás

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2024 subiu de R$ 5,22 para R$ 5,30, contra R$ 5,05 um mês antes. A estimativa intermediária para o fim de 2025 avançou de R$ 5,20 para R$ 5,23, contra R$ 5,15 quatro semanas antes.

Os economistas do mercado também ajustaram as estimativas para a taxa de câmbio de prazos mais longos. A mediana para o dólar no fim de 2026 avançou de R$ 5,20 para R$ 5,23, contra R$ 5,15 um mês antes.

A estimativa para 2027 se manteve em R$ 5,21, contra R$ 5,18 quatro semanas atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o Banco Central espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.



