INFLAÇÃO Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 4,0% para 3,99%, abaixo do teto da meta de inflação A projeção para a inflação de 2027 permaneceu em 3,80%, pela 13ª semana seguida

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 4,00% para 3,99%. A taxa está 0,51 ponto porcentual abaixo do teto da meta, de 4,50%. Há um mes, era de 4,06% Considerando apenas as 52 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida diminuiu de 3,99% para 3,90%.

A projeção para o IPCA de 2027 permaneceu em 3,80%, pela 13ª semana seguida. Considerando apenas as 49 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida caiu de 3,80% para 3,66%.

O IPCA encerrou 2025 com alta acumulada de 4,26%, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da última mediana do Focus, que previa que alta de 4,31%, e da estimativa do Banco Central para o período, de alta de 4,4%.

Conforme trajetória divulgada no comunicado da reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC prevê que o IPCA irá encerrar 2026 com alta de 3,4% e espera que a inflação em 12 meses chegue a 3,2% no horizonte relevante, atualmente localizado no terceiro trimestre de 2027.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

No Focus desta segunda-feira, a projeção para o IPCA de 2028 permaneceu em 3,50%, pela 13ª semana seguida.

Para 2029, permaneceu em 3,50%, pela 22ª semana consecutiva.

