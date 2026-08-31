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Mercado Financeiro Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,02% para 5,01%, acima do teto da meta de inflação Estimativa intermediária do mercado para o índice de 2027 subiu de 4,25% para 4,28%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 5,02% para 5,01% 0,51 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 5,03% para 4,98%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,25% para 4,28%. Um mês antes, era de 4,22%. Considerando apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,32% para 4,26%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 se manteve em 3,80% pela quinta semana seguida. Um mês antes, já era de 3,80%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 52ª semana consecutiva.

No início de agosto, o Banco Central ajustou suas projeções para o IPCA de 2026, de 5,2% para 5,1%, e de 2027, de 3,7% para 3,8%. As estimativas constam no comunicado da reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado manteve a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 1º trimestre de 2028 em 3,2%. O período se tornou o horizonte relevante da política monetária nesta reunião.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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