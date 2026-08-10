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Mercado Financeiro Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,03% para 5,02%, acima do teto da meta de inflação Considerando apenas as 34 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, caiu de 4,27% para 4,22%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu pela sexta semana seguida, de 5,03% para 5,02% 0,52 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 34 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,03% para 4,99%.

Já a estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 seguiu em 4,22%. Um mês antes, era de 4,20%. Considerando apenas as 34 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, caiu de 4,27% para 4,22%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 permaneceu em 3,80% pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de 3,70%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 49ª semana consecutiva.

Na última quarta-feira, 5, o Banco Central ajustou suas projeções para o IPCA de 2026, de 5,2% para 5,1%, e de 2027, de 3,7% para 3,8%. As estimativas constam no comunicado da reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado manteve a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 1º trimestre de 2028 em 3,2%. O período se tornou o horizonte relevante da política monetária nesta reunião.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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