Focus: pela 1ª vez, analistas estimam inflação dentro do teto da meta, em 4,75% este ano

Analistas ouvidos pelo Banco Central na sua pesquisa semanal Focus preveem, pela primeira vez, que a inflação brasileira ficará dentro do teto da meta este ano.

A estimativa é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, referência para o sistema de metas) ficará em 4,75% este ano. Na semana anterior, a estimativa era de um IPCA de 4,86%.

A meta definida pelo governo e perseguida pelo BC este ano é de uma inflação de 3,25% este ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos - ou seja, o teto da meta é de 4,75%.

Para 2024, os analistas agora preveem que o IPCA será de 3,88%. No próximo ano, a meta é de 3%, também com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Se a estimativa dos analistas se confirmar, será a primeira vez que o país vai terminar a inflação dentro da meta desde 2020.

No início deste mês, o banco JPMorgan reduziu sua projeção de inflação para 2023 para 4,6%, citando uma menor diferença entre os custos de gasolina doméstica e internacional. "Não esperamos mais um aumento no preço da gasolina este ano", escreveram os analistas do banco em relatório.

Segundo o Focus, os economistas do mercado financeiro estimam que a taxa básica de juros Selic cairá para 11,75% este ano e 9% em 2024. A taxa está agora em 12,75% ao ano, após ter sido reduzida em meio ponto percentual em setembro pelo Banco Central.

