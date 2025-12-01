A- A+

BANCO CENTRAL Focus: projeção de crescimento do PIB de 2025 segue em 2,16% pela 5ª semana seguida Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 permaneceu em 2,16%, pela 5ª semana seguida. Considerando apenas as 30 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,15% para 2,14%.

O Banco Central (BC) diminuiu a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 2,1% para 2,0%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, e a sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre.

Esses fatores, porém, foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa, disse.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também seguiu estável, em 1,78%, pela 5ª semana consecutiva. Considerando só as 29 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,78% para 1,77%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,88% para 1,83%. Quatro semanas antes, era de 1,90%. Já a estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,00%, pela 90ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



