PRODUTO INTERNO Focus: projeção de crescimento do PIB de 2025 segue em 2,26%; 2026 continua em 1,80% Crescimento da economia brasileira neste ano deve saltar de de 2,0% para 2,3%, projetou o Banco Central no RPM do quarto trimestre

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 permaneceu em 2,26%. Um mês antes, era de 2,16%. Considerando apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária também permaneceu em 2,27%

O Banco Central aumentou sua projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,0% para 2,3%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre. Segundo a autarquia, a elevação refletiu a revisão nas séries históricas das Contas Nacionais Trimestrais (CNT), que afetou, especialmente, o crescimento da agropecuária no primeiro semestre, e um resultado do terceiro trimestre ligeiramente acima do esperado.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 continuou em 1,80% pela terceira semana seguida. Um mês antes, era de 1,78%. Considerando apenas as 63 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também permaneceu em 1,80%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,81% para 1,80%. Quatro semanas atrás, era de 1,83%. A estimativa intermediária para 2028 permaneceu em 2,0% pela 94ª semana consecutiva.

