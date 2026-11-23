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Produto Interno Bruto Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,72% para 1,70% Medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu pela sexta semana seguida, de 1,72% para 1,70%. Um mês antes, era de 1,80%. Considerando apenas as 69 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,71% para 1,68%.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,02% para 1,00%. Levando em conta apenas as 69 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,00% para 0,83%.

As medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,80% para 1,71%. Há um mês, era de 1,81%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 88ª semana seguida.

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