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Produto Interno Bruto Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,84% para 1,85% Crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,84% para 1,85%. Um mês antes, era de 1,82%. Considerando apenas as 36 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa cresceu de 1,85% para 1,91%

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central. No Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre, a autoridade monetária manteve sua projeção de alta de 1,6% para o PIB em 2026.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,80%, pela 13ª semana consecutiva. Considerando só as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,80% para 1,78%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,0%, pela 107ª e 54ª semana seguida, respectivamente.

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