Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,89% para 1,90%
A mediana do crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,70%
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu de 1,89% para 1,90% Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 1,90%.
O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.
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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,70%. Há um mês, era de 1,75%. Levando em conta apenas as 33 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária aumentou de 1,70% para 1,78%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 116ª e 63ª semana seguida, respectivamente.